Власти готовы компенсировать часть затрат пострадавшим от шторма в Калининградской области

Всем главам муниципалитетов совместно с [главой Минстроя] Сергеем Валерьевичем Черномазом оценить последствия, потому что у нас и бизнес пострадал, и физические лица. Я сам объехал практически все муниципалитеты за этот период. Посмотрел своими глазами, что пострадал не только бизнес, но и частные лица. Поэтому я прошу Сергея Валерьевича совместно с министром финансов Виктором Ярославовичем [Порембским] оценить ущерб как хозяйствующих субъектов, так и физических лиц, и дать мне предложения по компенсации части той, которую мы можем по закону компенсировать по этим объектам. Люди не должны в беде быть оставлены. Тут серьёзная ситуация, а не просто ветер, — сказал Беспрозванных.