Власти готовы компенсировать часть затрат пострадавшим от шторма в Калининградской области

Власти готовы компенсировать часть затрат пострадавшим от летнего шторма в Калининградской области. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 13 июля.
Всем главам муниципалитетов совместно с [главой Минстроя] Сергеем Валерьевичем Черномазом оценить последствия, потому что у нас и бизнес пострадал, и физические лица. Я сам объехал практически все муниципалитеты за этот период. Посмотрел своими глазами, что пострадал не только бизнес, но и частные лица. Поэтому я прошу Сергея Валерьевича совместно с министром финансов Виктором Ярославовичем [Порембским] оценить ущерб как хозяйствующих субъектов, так и физических лиц, и дать мне предложения по компенсации части той, которую мы можем по закону компенсировать по этим объектам. Люди не должны в беде быть оставлены. Тут серьёзная ситуация, а не просто ветер, — сказал Беспрозванных.
Сильный ветер повалил в области несколько сотен деревьев. В результате шторма было обесточено множество населённых пунктов. В Калининграде от падения растений повреждения получили 22 автомобиля и четыре дома. В приморских городах больше всего пострадала пляжная инфраструктура.
В Янтарном засыпало променад на участке около 800 метров. Высота песка достигает полутора метров. В администрации сетуют на отсутствие специальной техники для расчистки и планируют её заказывать. Затраты оценивают в полтора миллиона рублей.
Кроме того, в Янтарном ветер повредил пляжные домики, стойки для спасоборудования, а также надувной «аквапарк» — в 2026 году комплекс не подлежит восстановлению. Общий ущерб муниципалитету оценили в 25 миллионов рублей.
В Зеленоградске наибольшие повреждения получила инфраструктура пляжа в Малиновке. Там пострадало оборудование 15 хозяйствующих субъектов на сумму от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. Полностью утрачен нестационарный объект на центральном пляже. У сельхозпроизводителей района пострадали теплицы, укрытия и урожай. Общий ущерб оценили в 30 миллионов.
В Балтийске повредило и засыпало песком пляжный комплекс «Центральный». Трое суток без света оставались жители Приморска и Дивного. Там же наблюдались проблемы с подачей воды.
В Пионерском смыло две кабинки для переодевание и засыпало пляжный настил. В Светлогорске основной проблемой стало отключение света. Власти муниципалитетов отметили, что необходимо закупать дополнительную технику и источники бесперебойного питания.
Циклон «Бернадетт» с сильным ветром и ливнями обрушился на Калининградскую область в ночь на среду, 8 июля. В регионе вводили режим повышенной готовности. Днём штормовое предупреждение отменили.
В Калининградской области повалило десятки деревьев, повреждены линии электропередачи и автомобили, произошли локальные подтопления. Подробнее о том, как регион переживал непогоду, читайте в материале «Беспрецедентная “Бернадетт”».