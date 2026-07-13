Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

«Вместе с военными по моему поручению проработали вопрос и скорректировали график перекрытия бухты. Бухта будет закрыта для гражданских судов вечером и ночью. В дневное время проход будет открыт. Бухта также будет оперативно перекрываться в любое время суток при сигнале “Морская опасность”, — рассказал губернатор.
По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.
Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.