Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

«Вместе с военными по моему поручению проработали вопрос и скорректировали график перекрытия бухты. Бухта будет закрыта для гражданских судов вечером и ночью. В дневное время проход будет открыт. Бухта также будет оперативно перекрываться в любое время суток при сигнале “Морская опасность”, — рассказал губернатор.