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Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с военными по моему поручению проработали вопрос и скорректировали график перекрытия бухты. Бухта будет закрыта для гражданских судов вечером и ночью. В дневное время проход будет открыт. Бухта также будет оперативно перекрываться в любое время суток при сигнале “Морская опасность”, — рассказал губернатор.

По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.

Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.

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