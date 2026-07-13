В поселке Новый Республики Марий Эл отремонтируют школу

Новоарбанскую школу отремонтируют в поселке Новый Республики Марий Эл, сообщили в администрации Медведевского муниципального района. Работы проходят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Специалисты перестилают кровлю, утепляют фасад, а также меняют инженерные сети — электрику, водопровод и систему отопления. Кроме того, в школе устанавливают современные энергоэффективные окна. Также специалисты монтируют пожарную сигнализацию, систему оповещения и видеонаблюдение. Планируется, что обновленное здание примет учеников уже 1 сентября.
«Для нас принципиально важно не просто обновить стены, а создать среду, в которой детям будет интересно учиться, а педагогам — комфортно работать», — подчеркнул глава администрации Медведевского муниципального района Денис Окулов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.