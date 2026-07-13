Как в «Ласточке» можно переплатить: история пассажира утреннего экспресса

В Калининграде пассажиры общественного транспорта снова обратили внимание на необычные ситуации в скоростной «Ласточке». «Клопс» публикует подборку таких случаев в рубрике «Сам себе контролёр».
Ловушка с терминалами.
Пассажиру утреннего экспресса Пионерский — Калининград пришлось доплатить 15 рублей уже в вагоне «Ласточки». История случилась в понедельник, 13 июля, в поезде, который отправлялся в 8:12.
Пассажир оплатил дорогу через терминал на станции в 8:08 — аппарат списал 103 рубля. Однако уже в вагоне контролёр заявила, что этого недостаточно: билет был пробит не на скоростной экспресс, а на следующий, обычный, рейс. Чтобы остаться в «Ласточке», человеку пришлось доплатить разницу.
Подобная работа оборудования выглядит странно: если терминал за несколько минут до отправления уже продаёт билет на следующий поезд, человек может этого не заметить. В одном случае он, как в этой истории, недоплачивает за экспресс. Тогда решить этот вопрос можно в самом вагоне. В другом — наоборот, может переплатить: если планировал ехать обычной электричкой, а автомат уже выбрал следующий — более дорогой — скоростной рейс.
Непонятно, зачем нужна такая настройка и почему система не предупреждает пассажира явно: поезд, на который он покупает билет, уже не тот, который обозначен в расписании как ближайший.
Поездка с неработающими дверями.
Есть у пассажиров утренних «Ласточек» и другие претензии. По их словам, в один из дней на том же экспрессе не работали двери в двух вагонах из пяти. Для пассажиров вывели текстовые сообщения, но заметили их не все. Машинист также объявлял об этом по громкой связи — настолько эмоционально, что часть людей обратила внимание уже на сам тон сообщения.
Гудки испугали пассажиров.
Ещё одна история произошла на подъезде к Северному вокзалу. Пассажиры светлогорского направления наблюдали редкую для региона картину: два состава шли рядом и почти одновременно прибывали на станцию. Электричка из Зеленоградска уходила к нижней платформе, «Ласточка» со светлогорского направления — к верхней.
Когда поезда ехали параллельно, машинисты начали сигналить друг другу. Вероятно, это было приветствие: в кабине соседнего состава пассажиры увидели улыбающихся машинистов. Но людей в вагонах это скорее напугало. Некоторые решили, что сигналы связаны с опасностью и что один поезд в этот момент может лететь в другой.
Есть и бытовая сторона: рядом с Северным вокзалом — жилая застройка и пешеходные маршруты. Громкие сигналы поездов в такой ситуации лишний раз бьют по нервам тем, кто находится рядом.
Очереди на выходе.
Четвёртая проблема — выход с Северного вокзала. Пассажиры жалуются, что расписание составлено так, что потоки со светлогорского и зеленоградского направлений сходятся примерно в одно время. На выходе образуется толпа: каждый должен приложить билет к считывателю турникета.
Иногда сотрудник турникетной линии открывает резервный проход и пропускает людей, проверяя билеты визуально. Но происходит это не каждый день. В такие моменты возникает вопрос, зачем вообще нужна турникетная система, если в часы пик она сама становится узким местом.
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