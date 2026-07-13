Как в «Ласточке» можно переплатить: история пассажира утреннего экспресса

Есть у пассажиров утренних «Ласточек» и другие претензии. По их словам, в один из дней на том же экспрессе не работали двери в двух вагонах из пяти. Для пассажиров вывели текстовые сообщения, но заметили их не все. Машинист также объявлял об этом по громкой связи — настолько эмоционально, что часть людей обратила внимание уже на сам тон сообщения.