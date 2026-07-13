Воронежская мэрия демонтирует детские площадки на Петровской набережной

«Я думаю, чудо не произойдет, и мы своими силами будем демонтировать те элементы детских площадок, которые не соответствуют требованиям с актированием, с выставлением счетов», — сказал градоначальник. По его словам, уведомление подрядчику было направлено в четверг, на устранение дефектов дано три дня.