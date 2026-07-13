36 предприятий представят Воронеж на конкурсе «100 лучших товаров России»

Итоги первого этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» — регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» обсудили 13 июля на совещании в областном правительстве, которое состоялось под председательством губернатора Александра Гусева.
Смотр-конкурс «Воронежское качество» проводится в Воронежской области с 1998 года. В следующем году проект отметит 30-летний юбилей. Организаторами конкурса являются правительство региона и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области». Конкурс стал эффективной региональной системой оценки и поощрения производителей, способствующей повышению конкурентоспособности продукции и услуг предприятий. «Воронежское качество» не только помогает продвигать товары местных производителей, но и укрепляет доверие потребителей, формирует положительный имидж региона и повышает узнаваемость воронежской продукции на федеральном уровне.
Директор Воронежского ЦСМ Юрий Дорошенко сообщил, что в 2025 году регион занял первое место среди субъектов ЦФО по числу поданных заявок и девятое место среди всех регионов РФ.
По итогам регионального этапа конкурса 2026 года лауреатами в различных номинациях стали 36 предприятий Воронежской области. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 14 июля на площадке Центра «Мой бизнес».
Все предприятия-лауреаты получат право представлять Воронежскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Примечательно, что продукция шести региональных предприятий удостоена специального статуса «Новинка», которым отмечаются наиболее перспективные и инновационные разработки.
Губернатор Александр Гусев, подводя итоги обсуждения, назвал конкурс важным инструментом поддержки отечественных производителей.