36 предприятий представят Воронеж на конкурсе «100 лучших товаров России»

Смотр-конкурс «Воронежское качество» проводится в Воронежской области с 1998 года. В следующем году проект отметит 30-летний юбилей. Организаторами конкурса являются правительство региона и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области». Конкурс стал эффективной региональной системой оценки и поощрения производителей, способствующей повышению конкурентоспособности продукции и услуг предприятий. «Воронежское качество» не только помогает продвигать товары местных производителей, но и укрепляет доверие потребителей, формирует положительный имидж региона и повышает узнаваемость воронежской продукции на федеральном уровне.