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36 предприятий представят Воронеж на конкурсе «100 лучших товаров России»

Итоги регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» обсудили 13 июля на совещании в областном правительстве.

Источник: АиФ Воронеж

Итоги первого этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» — регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» обсудили 13 июля на совещании в областном правительстве, которое состоялось под председательством губернатора Александра Гусева.

Смотр-конкурс «Воронежское качество» проводится в Воронежской области с 1998 года. В следующем году проект отметит 30-летний юбилей. Организаторами конкурса являются правительство региона и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области». Конкурс стал эффективной региональной системой оценки и поощрения производителей, способствующей повышению конкурентоспособности продукции и услуг предприятий. «Воронежское качество» не только помогает продвигать товары местных производителей, но и укрепляет доверие потребителей, формирует положительный имидж региона и повышает узнаваемость воронежской продукции на федеральном уровне.

Директор Воронежского ЦСМ Юрий Дорошенко сообщил, что в 2025 году регион занял первое место среди субъектов ЦФО по числу поданных заявок и девятое место среди всех регионов РФ.

По итогам регионального этапа конкурса 2026 года лауреатами в различных номинациях стали 36 предприятий Воронежской области. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 14 июля на площадке Центра «Мой бизнес».

Все предприятия-лауреаты получат право представлять Воронежскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Примечательно, что продукция шести региональных предприятий удостоена специального статуса «Новинка», которым отмечаются наиболее перспективные и инновационные разработки.

Губернатор Александр Гусев, подводя итоги обсуждения, назвал конкурс важным инструментом поддержки отечественных производителей.

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