Матузов предложил коммунальщикам начинать работу в Воронеже на рассвете

«Хотя бы центр у нас уже должен блестеть. Надо каждому начинать с себя. Сейчас мэр на меня, наверное, обидится, но если бы это только один я видел. А это же и вы видите. И жители видят», — сказал Юрий Матузов, обращаясь к журналистам на пресс-конференции.