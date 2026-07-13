В Новокузнецке отремонтируют участок дороги на Ноградской улице

Участок дороги на Ноградской улице отремонтируют в Новокузнецке по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты приведут в порядок участок протяженностью 0,52 км. Они уже сняли старое поврежденное асфальтобетонное покрытие. Сейчас рабочие демонтируют бордюры, готовят основание под новые, делают выравнивающий слой и асфальтируют тротуары. После этого они уложат верхний слой дорожного покрытия.
«По окончании производства работ будет проведена приемочная диагностика автомобильной дороги. Только после всех испытаний и при отсутствии нарушений дорога будет принята в эксплуатацию», — прокомментировала начальник производственного отдела управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка Евгения Мишарева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.