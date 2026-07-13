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4-кратный чемпион России по футболу перейдет в воронежский «Факел»

Алексей Сутормин выступал за «Зенит» в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Алексей Сутормин решил сменить самарские «Крылья Советов» на «Факел». Как уверяет канал «Инсайды от Карпа» в МАКС, 32-летний экс-форвард питерского «Зенита» проходит сейчас медосмотр в Воронеже. Затем он подпишет контракт до лета 2027 года с опцией расторжения по желанию клуба. При этом, в Воронеже Сутормин будет зарабатывать в три раза меньше, чем на берегах Волги.

По данным источника, рулевого «Факела» Олега Василенко в Сутормине привлекает не только наличие авторитета в раздевалке, но и универсальность. Он готов играть сразу на трех позициях — в качестве латераля, правого нападающего и центрального полузащитника.

Напомним, что Сутормин в составе питерского «Зенита» выиграл восемь трофеев: четыре чемпионских титула, три Суперкубка и один Кубок страны. В 126 матчах в составе невского клуба он забил 13 голов.

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