4-кратный чемпион России по футболу перейдет в воронежский «Факел»

Алексей Сутормин решил сменить самарские «Крылья Советов» на «Факел». Как уверяет канал «Инсайды от Карпа» в МАКС, 32-летний экс-форвард питерского «Зенита» проходит сейчас медосмотр в Воронеже. Затем он подпишет контракт до лета 2027 года с опцией расторжения по желанию клуба. При этом, в Воронеже Сутормин будет зарабатывать в три раза меньше, чем на берегах Волги.