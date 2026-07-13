ГК «Черкизово» хочет построить научный центр в Воронежской области

По данным «Ъ-Черноземье», в ходе проекта могут быть построены образовательный центр, предполагающий посещение студентов и гостей, зона для сотрудников с лабораториями, а также административно-бытовой комплекс с офисами, столовой для персонала. Также на территории планируется благоустроенная зона отдыха с прогулочными тропинками и зелеными насаждениями.