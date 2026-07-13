В Верхней Пышме Свердловской области прошел фестиваль молодежных субкультур

Фестиваль молодежных субкультур «Живи ярко» прошел 30 июня в Верхней Пышме Свердловской области, сообщили в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Фестиваль состоялся в Манином парке и объединил более 200 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Одной из площадок стала зона экстремальных видов спорта. Там профессионалы показали трюки на самокатах, а зрители смогли увидеть разные элементы уличной культуры. Рядом прошли соревнования по армрестлингу и стрит-баскетболу.
Также на площадке прошел ежегодный рок-фестиваль «Энергия», на сцене которого выступили молодые коллективы Верхней Пышмы. По итогам соревнований победителей и призеров наградили дипломами, сувенирами и подарками от организаторов и спонсоров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.