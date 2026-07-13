В Верхней Пышме Свердловской области прошел фестиваль молодежных субкультур

Фестиваль состоялся в Манином парке и объединил более 200 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Одной из площадок стала зона экстремальных видов спорта. Там профессионалы показали трюки на самокатах, а зрители смогли увидеть разные элементы уличной культуры. Рядом прошли соревнования по армрестлингу и стрит-баскетболу.