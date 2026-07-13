В Калининградскую область возвращается тепло и дожди

В Калининградской области во вторник, 14 июля, снова будет по-летнему тепло. Воздух днём прогреется до +24 градусов. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Температура воздуха ночью составит +12…+17°C. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с. Местами небольшие дожди.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше