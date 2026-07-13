Номер 873, мёртвая невеста и 100 исчезнувших гостей: Что ещё жуткого мы знаем про самый зловещий отель Канады

Легенды о мистическом Fairmont Banff Springs живут уже почти столетие. Туристы до сих пор ищут следы двери в номер 873, прислушиваются к шагам в пустых коридорах и внимательно смотрят на мраморную лестницу в надежде заметить белое платье. Возможно, никаких призраков в отеле и нет. Но, оказавшись ночью в огромном каменном замке среди Скалистых гор и услышав внезапный стук из-за стены, даже убеждённый скептик наверняка задумается: а точно ли номер 873 исчез только из-за ремонта? Но тайны скрывают не только старые отели и замурованные комнаты. Порой сокровища, загадки и следы прошлого находятся буквально у нас под ногами: Life.ru рассказывает, где в Москве до сих пор могут быть спрятаны библиотека Ивана Грозного, золото Наполеона и другие легендарные клады.