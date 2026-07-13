Какой сегодня праздник: День смородины

День смородины отмечается 14 июля. Это неофициальный праздник, посвященный одной из самых популярных летних ягод. Дата выбрана не случайно — к середине июля смородина в большинстве регионов достигает пика зрелости. Считается, что слово «смородина» связано со старославянским «смород» или «смрад» — так обозначали сильный аромат. Именно за характерный запах растение и получило своё название. На Руси смородину выращивали в монастырских садах — её даже называли «монастырским виноградом». В XI веке эта ягода уже была распространённой садовой культурой. Смородина богата витамином C, железом, антиоксидантами. Её используют для укрепления иммунитета, приготовления варенья, джемов, компотов, чаёв (в том числе из листьев).
Сегодня Всемирный день интеллектуальных игр. Он посвящён играм, где ключевую роль играют умственные способности, эрудиция и навыки решения задач. К таким играм относятся шахматы, шашки, го; настольные игры разных жанров; квизы и викторины; киберспортивные стратегии и другие интеллектуальные форматы. День призван напомнить, что интеллектуальные игры — это не только развлечение, но и эффективный инструмент для развития мышления, памяти, логики и концентрации. Он популяризирует интеллектуальный досуг и подчёркивает важность умственной активности.
День макарон с сыром отмечается 14 июля. Это неофициальный гастрономический праздник, посвящённый популярному блюду — макаронам с сырным соусом. Блюдо особенно любят в американской кухне: обычно для него используют макароны в форме трубочек и соус на основе сыра (чаще всего чеддера), иногда с добавлением панировочных сухарей и специй. Первый современный рецепт макарон с сыром появился ещё в XVIII веке.