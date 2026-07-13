Какой сегодня праздник: День смородины

День смородины отмечается 14 июля. Это неофициальный праздник, посвященный одной из самых популярных летних ягод. Дата выбрана не случайно — к середине июля смородина в большинстве регионов достигает пика зрелости. Считается, что слово «смородина» связано со старославянским «смород» или «смрад» — так обозначали сильный аромат. Именно за характерный запах растение и получило своё название. На Руси смородину выращивали в монастырских садах — её даже называли «монастырским виноградом». В XI веке эта ягода уже была распространённой садовой культурой. Смородина богата витамином C, железом, антиоксидантами. Её используют для укрепления иммунитета, приготовления варенья, джемов, компотов, чаёв (в том числе из листьев).