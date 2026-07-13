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Два поезда из Крыма опаздывают на 10 часов из-за перекрытия моста

Перевозчик, ответственный за движение составов, опубликовал актуальные данные о движении составов в южном направлении. Во второй половине дня 13 июля два пассажирских поезда, следующих через Ростов-на-Дону, значительно отстают от графика — разница с расписанием достигает 9 и 10 часов соответственно.

Перевозчик, ответственный за движение составов, опубликовал актуальные данные о движении составов в южном направлении. Во второй половине дня 13 июля два пассажирских поезда, следующих через Ростов-на-Дону, значительно отстают от графика — разница с расписанием достигает 9 и 10 часов соответственно.

Речь идёт о составе № 27/28, курсирующем по маршруту Симферополь — Москва, который прибывает с задержкой на 10 часов. Второй поезд — № ⅞ Севастополь — Санкт-Петербург — отстаёт от графика на 9 часов.

Вместе с тем компания сообщила, что все составы, задержавшиеся ранее на подходах к Крыму из-за ночной остановки движения по Крымскому мосту в ночь на 13 июля, уже прибыли в конечные пункты назначения.

Таким образом, текущие задержки касаются только двух поездов, отправленных из Крыма 12 июля. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика.

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