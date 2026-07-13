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Парламент Венгрии принял поправку о возможности отставки президента Шуйока

В поддержку законопроекта об изменении конституции высказались 139 депутатов.

Парламент Венгрии принял поправку к конституции страны, которая предусматривает отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны.

«В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против — шестеро», — сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

В конце июня премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство страны подготовит поправки в конституцию страны, которые позволят отстранить от должности президента страны. По его словам, на следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Шуйока будут прекращены.

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