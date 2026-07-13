Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях

В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за угрозы длительных отключений света, сообщается в публикации губернатора Михаила Развожаева в его телеграм-канале. Вместо этого для школьников организуют трехдневную культурную программу в «Новом Херсонесе».
Как рассказал Развожаев на аппаратном совещании правительства города, вторая смена в лагерях завершится в ближайшие дни. «Из-за атак на энергосистему Крыма и Севастополя есть риск, что свет могут отключать на несколько суток, и ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить», — объявил он.
При этом губернатор подчеркнул, что если ситуация улучшится, набор детей будет проведен оперативно — профильному департаменту поручено подготовить необходимые документы.
Развожаев поблагодарил «Новый Херсонес» за помощь в организации альтернативной программы для школьников. Для детей, по его словам, подготовили трехдневную программу, которая стартует с 21 июля и будет проходить с 10:00 до 18:00. Школьников ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодежного центра «Точка Опоры». Программа предусматривает бесплатное трехразовое питание. В ее реализации примут участие вожатые из детских лагерей «Ласпи» и «Горный».
Сейчас профильные специалисты обзванивают родителей и формируют списки участников. Такие трехдневные программы проведут несколько раз. Отвечая на вопросы родителей, чьи дети не смогут поехать в лагеря в третью смену в этом году, Развожаев пообещал, что они получат путевки в приоритетном порядке в следующий раз.
25 июня Развожаев заявлял, что детские летние лагеря в Севастополе примут детей на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике. «В наши лагеря у нас путевки 100% все распределены между севастопольскими детьми, у нас нет приезжих, мы определенные меры по запасу дизеля, по генераторам заранее приняли», — подчеркивал он.
За несколько дней до этого глава Крыма Сергей Аксенов своим указом до 1 сентября запретил бронировать места и принимать детские группы в лагерях, санаториях и других местах размещения. С 22 по 26 июня из лагеря «Артек» в Крыму вывезли всех детей. Отдыхающих отправили домой и в оздоровительные лагеря в Краснодарском крае.
Массовые перебои с электроснабжением в Севастополе начались 24 июня, когда после атак ВСУ город полностью обесточило. На объектах энергетики тогда ввели особый режим работы, а социальные учреждения перевели на резервные схемы электроснабжения. В тот же день из-за ситуации в энергосистеме детские сады в части районов города перевели на режим дежурных групп. После этого в городе несколько раз вводили временные ограничения электроснабжения.
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