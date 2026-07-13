Власти Севастополя отменили третью смену в детских лагерях

Развожаев поблагодарил «Новый Херсонес» за помощь в организации альтернативной программы для школьников. Для детей, по его словам, подготовили трехдневную программу, которая стартует с 21 июля и будет проходить с 10:00 до 18:00. Школьников ждут экскурсии в музеи Христианства, Античности и Византии, а также Крыма и Новороссии, творческие мастерские, командные активности и мероприятия молодежного центра «Точка Опоры». Программа предусматривает бесплатное трехразовое питание. В ее реализации примут участие вожатые из детских лагерей «Ласпи» и «Горный».