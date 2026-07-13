«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза.
По её словам, в ЕС делают сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что санкции стран ЕС имеют негативный эффект, однако Россия справляется и минимизирует последствия. Сайт KP.RU писал, что Россия на данный момент ведет активную борьбу с коллективным Западом и продолжает добиваться заметных успехов на фоне давления.
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