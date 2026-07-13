Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС исключил ограничения на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций

Каллас объяснила исключение ограничений на поставки российской рыбы.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза исключили ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов из проекта 21-го пакета санкций против РФ. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

«Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза.

По её словам, в ЕС делают сильные санкционные предложения, зная, что что-то будет исключено.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что санкции стран ЕС имеют негативный эффект, однако Россия справляется и минимизирует последствия. Сайт KP.RU писал, что Россия на данный момент ведет активную борьбу с коллективным Западом и продолжает добиваться заметных успехов на фоне давления.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше