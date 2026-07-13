«Куда ты меня везёшь!»: в Калининграде пассажир автобуса устроил дебош из-за места остановки

При этом конфкликта можно было бы избежать, если бы система информирования в автобусе работала исправно. На кадрах, сделанных читателем, видно, что табло показывало остановку «улица Ижорская» и следующую — «Смольный парк». Хотя автобус был уже далеко от этих пунктов: он следовал по Балтийскому шоссе и затем повернул на проспект Победы.