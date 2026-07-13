В библиотеку села Зарубино Пермского края поступило новое оборудование

Современная интерактивная панель поступила в Зарубинскую библиотеку имени Ф. Ф. Павленкова Пермского края, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа. Обновление материально-технической базы учреждения соответствует задачам национального проекта «Семья».
Теперь в библиотеке смогут проводить интерактивные занятия для детей и взрослых, познавательные программы, лекции, мастер-классы и тематические встречи. Использование цифровых технологий сделает эти мероприятия более наглядными, доступными и интересными для жителей разных возрастов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.