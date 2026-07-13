Власти Ростовской области отменят штрафы для водителей, стоящих в очередях на АЗС

В Ростовской области отрегулировать работу камер фотовидеофиксации на выделенных полосах перед АЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Кроме того, на заправках организуют информирование о наличии топлива и интервалах работы.
Для помощи людям, особенно семьям с детьми и пенсионерам, к дежурству на АЗС привлекут волонтеров и казаков. Они будут регулировать очереди и оказывать содействие, не вмешиваясь в технологический процесс отпуска топлива.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше