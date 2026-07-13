Власти Ростовской области отменят штрафы для водителей, стоящих в очередях на АЗС

В Ростовской области отрегулировать работу камер фотовидеофиксации на выделенных полосах перед АЗС, чтобы автомобилисты, стоящие в очередях за топливом, не получали штрафы. Такое поручение дал губернатор Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания. Об этом он сообщил в своих соцсетях.