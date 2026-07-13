В районе Чертаново Северное предложили назвать безымянный проезд в честь дважды Героя Советского Союза Павла Плотникова

— Присвоение городским объектам имен выдающихся людей — один из способов сохранить память о героях и передать ее будущим поколениям. Павел Артемьевич Плотников — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Воевал на Юго-Западном, Южном и Северо-Кавказском фронтах, принимал участие в Курской битве. В марте 1945 года эскадрилья Плотникова отличилась при штурмовке немецкого аэродрома Ламсдорф. Тогда за один вылет летчики уничтожили 21 нацистский самолет и взорвали склад. Всего за годы Великой Отечественной войны Плотников совершил более 300 боевых вылетов. А после завершения войны окончил Высшую офицерскую летно-тактическую школу и в 1975 году вышел в запас в звании генерал-майора авиации. В микрорайоне Северное Чертаново на доме 3, корпус В, где он жил много лет, установлена мемориальная доска в его честь. Предложение назвать проезд именем Павла Артемьевича позволит сохранить память о герое и его подвиге, — отметила Разворотнева.