В районе Чертаново Северное предложили назвать безымянный проезд в честь дважды Героя Советского Союза Павла Плотникова

Встреча инициативной группы жителей по проекту «Улицы Москвы: от номера к имени» по вопросу выбора названия для участка дороги без имени, соединяющего Проектируемый проезд № 5464 с Сумским проездом, состоялась 13 июля в районе Чертаново Северное на юге столицы. Большинство поддержало предложение присвоить ему имя летчика Павла Плотникова.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева прокомментировала итоги обсуждения. Она подчеркнула, что у района Чертаново Северное есть своя история, связанная и с защитниками Отечества, и с людьми, которые внесли вклад в градостроение и формирование комфортной городской среды.
— Присвоение городским объектам имен выдающихся людей — один из способов сохранить память о героях и передать ее будущим поколениям. Павел Артемьевич Плотников — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Воевал на Юго-Западном, Южном и Северо-Кавказском фронтах, принимал участие в Курской битве. В марте 1945 года эскадрилья Плотникова отличилась при штурмовке немецкого аэродрома Ламсдорф. Тогда за один вылет летчики уничтожили 21 нацистский самолет и взорвали склад. Всего за годы Великой Отечественной войны Плотников совершил более 300 боевых вылетов. А после завершения войны окончил Высшую офицерскую летно-тактическую школу и в 1975 году вышел в запас в звании генерал-майора авиации. В микрорайоне Северное Чертаново на доме 3, корпус В, где он жил много лет, установлена мемориальная доска в его честь. Предложение назвать проезд именем Павла Артемьевича позволит сохранить память о герое и его подвиге, — отметила Разворотнева.
Среди предложенных вариантов также были названия в честь градостроителей Бочарова и Золотова. Юрий Петрович Бочаров — советский и российский архитектор, теоретик и практик градостроительства, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. Он внес большой вклад в развитие российского градостроительства и формирование комфортной городской среды Москвы. Александр Борисович Золотов — доктор технических наук, профессор кафедры информатики и прикладной математики Московского государственного строительного университета (МГСУ). Группа Золотова на кафедре МГСУ занималась разработкой различных методов для расчетов сложных, уникальных строительных объектов, зданий и сооружений.
Цель проекта «Улицы Москвы: от номера к имени» — дать техническим проездам названия, связанные с историей территории, памятью о людях и уникальностью районов. Ранее жители района Чертаново Северное также обсудили вопрос переименования Проектируемого проезда № 5464. Среди рассматриваемых вариантов — проезд Льва Карловича Дюбека, проезд архитектора Меерсона и проезд архитектора Посохина.
С именем советского архитектора, руководителя проектных и исследовательских коллективов Дюбека связан проект экспериментального микрорайона, через который ниже уровня жилой застройки проходит Проектируемый проезд № 5464. От него в районе дома по адресу: микрорайон Северное Чертаново, дом 4, корпус 402, начинается участок дороги без имени, которому сейчас также выбирают название.