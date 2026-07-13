Джеки Чан прилетел в Актау (фото)

«Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра», — говорится в заявлении акимата.