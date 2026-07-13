Джеки Чан прилетел в Актау (фото)

Как сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, аким региона Нурдаулет Килыбай встретил легендарного актера, режиссера, продюсера и мастера боевых искусств Джеки Чана, прибывшего в Мангистау для участия в съемках нового международного художественного фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум».
«Выбор Мангистау в качестве одной из ключевых съемочных площадок масштабного кинопроекта подтверждает растущий интерес мировой киноиндустрии к уникальным природным ландшафтам Казахстана. Одной из главных локаций фильма станет всемирно известное урочище Бозжыра», — говорится в заявлении акимата.
Нурдаулет Килыбай также отметил, что участие региона в проекте такого уровня открывает новые возможности для развития туризма, привлечения инвестиций и продвижения Мангистау на международной арене.
В пресс-службе акимата сообщили, что Джеки Чан поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что природные ландшафты Мангистау обладают уникальным кинематографическим потенциалом и станут яркой частью будущего фильма.