Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу «Битва дронов»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, в ходе посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!» встретился с юмористом Михаилом Галустяном.
Артист рассказал российскому лидеру о готовящемся телешоу «Битва дронов», которое будет направлено на участников специальной военной операции, студентов, блогеров и звезд.
— Шоу «Битва дронов», которые мы придумали, — это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной, — сказал Галустян.
В свою очередь Путин пожелал успехов организаторам шоу и отметил, что пропаганда имеет сейчас «чрезвычайно важное» значение, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области планируется ввести уроки по сборке дронов и управлению ими для учеников десятых классов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Школьники будут изучать теорию и практику обращения с БПЛА не только на уроках, но и на специализированных учебных сборах по начальной военной подготовке.
В российских школах с 20 до 50 процентов увеличится количество часов предмета по военной подготовке «Основы безопасности и защиты Родины». Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Об этом в июне сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.