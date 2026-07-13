Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Галустян рассказал Путину о готовящемся шоу «Битва дронов»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, в ходе посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!» встретился с юмористом Михаилом Галустяном.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 июля, в ходе посещения выставки Народного фронта «Все для Победы!» встретился с юмористом Михаилом Галустяном.

Артист рассказал российскому лидеру о готовящемся телешоу «Битва дронов», которое будет направлено на участников специальной военной операции, студентов, блогеров и звезд.

— Шоу «Битва дронов», которые мы придумали, — это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной, — сказал Галустян.

В свою очередь Путин пожелал успехов организаторам шоу и отметил, что пропаганда имеет сейчас «чрезвычайно важное» значение, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области планируется ввести уроки по сборке дронов и управлению ими для учеников десятых классов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Школьники будут изучать теорию и практику обращения с БПЛА не только на уроках, но и на специализированных учебных сборах по начальной военной подготовке.

В российских школах с 20 до 50 процентов увеличится количество часов предмета по военной подготовке «Основы безопасности и защиты Родины». Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Об этом в июне сообщил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше