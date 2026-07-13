Вячеслав Грулёв забил 400-й гол в истории ФК «Нижний Новгород»

Юбилейный гол пополнил символическую летопись команды, в которой уже есть несколько знаковых мячей. Первый гол в чемпионатах России за «Волгу-Олимпиец» забил Михаил Сорочкин 20 июля 2015 года в матче с дзержинским «Химиком». Спустя два года именно он стал автором и сотого гола клуба — во встрече с владивостокским «Лучом-Энергией».