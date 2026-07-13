Воронежские власти предупредили жителей о мошенничестве при покупке топлива

В связи с этим власти призвали крупных потребителей топлива, в первую очередь аграриев, «крайне внимательно относиться к предложениям от неизвестных поставщиков». Автолюбителей также предостерегли от общения с «бензиновыми аферистами». В облправительстве отметили, что продолжают диалог с участниками топливного рынка, а УФАС анализирует обоснованность цен у некоторых местных сетей.