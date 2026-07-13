Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми посетили мужской финал Уимблдона

8 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли восемь тысяч гостей на традиционной садовой вечеринке, которая ознаменовала первый прием в саду Букингемского дворца в текущем году. Принцесса Кейт предстала перед гостями в светлом ансамбле из приталенного жакета и юбки в горошек.