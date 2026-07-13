Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми посетили мужской финал Уимблдона

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон посетили мужской финал теннисного турнира Уимблдона в одиночном разряде вместе с двумя детьми — 12-летним принцем Джорджем и 11-летней принцессой Шарлоттой. Об этом сообщил портал People.
Для этого мероприятия Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье зеленого оттенка, принц Уильям с сыном надели классические костюмы, а Шарлотта предпочла романтичное платье голубого цвета.
8 мая Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли восемь тысяч гостей на традиционной садовой вечеринке, которая ознаменовала первый прием в саду Букингемского дворца в текущем году. Принцесса Кейт предстала перед гостями в светлом ансамбле из приталенного жакета и юбки в горошек.
6 декабря 2025 года принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми посетили Рождественскую службу. Во время встречи с поклонниками принцесса широко улыбалась. Среди гостей также была школьница Мэдисон Рид, которая собрала более 1360 фунтов стерлингов для фонда Archie Foundation, помогающего детям, нуждающимся в экстренной медицинской помощи.