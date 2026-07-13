В Черняховске с компании взыскали задолженность по зарплате

Прокуратура Черняховска взыскала с организации в пользу главбуха задолженность по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В компании утверждают, что проблема возникла по вине самого бухгалтера.
«Установлено, что заявительница осуществляла трудовую деятельность в должности главного бухгалтера в ООО “Био Фарминг”, вместе с тем работодатель не выплатил ей заработную плату за период с августа по ноябрь 2025 года. Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решением суда в пользу работника взыскано 357 тыс. рублей. Исполнение судебного решения поставлено на контроль», — отметили в прокуратуре.
В свою очередь, в компании «Био Фарминг» заявили, что ситуация не столь однозачна, а зарплата главбуху на самом деле была выплачена. «Ей заплатили, а она не провела её, хотя имела все полномочия на это и доступ и к программам, и принесла нам документы, когда уже уволилась, через месяц, чтоб мы ей подписали. Она считает, что она больше работала, хотя вообще у нас 3 месяца не находилась. А посчитала, что мы должны заплатить ещё какие-то деньги за эти месяцы, когда она работала в других компаниях. Поэтому такая ситуация произошла. Она ещё и не оформила трудовые документы, хотя в её обязанности это входило. И за генерального директора подпись сделала задним числом… Ну, мы ещё будем разбираться поэтому, будем оспаривать», — прокомментировали в организации.