В Черняховске с компании взыскали задолженность по зарплате

В свою очередь, в компании «Био Фарминг» заявили, что ситуация не столь однозачна, а зарплата главбуху на самом деле была выплачена. «Ей заплатили, а она не провела её, хотя имела все полномочия на это и доступ и к программам, и принесла нам документы, когда уже уволилась, через месяц, чтоб мы ей подписали. Она считает, что она больше работала, хотя вообще у нас 3 месяца не находилась. А посчитала, что мы должны заплатить ещё какие-то деньги за эти месяцы, когда она работала в других компаниях. Поэтому такая ситуация произошла. Она ещё и не оформила трудовые документы, хотя в её обязанности это входило. И за генерального директора подпись сделала задним числом… Ну, мы ещё будем разбираться поэтому, будем оспаривать», — прокомментировали в организации.