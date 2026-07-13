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Власти 12 штатов США выступили против слияния Warner Bros. и Paramount

Прокурор штата Калифорния Роб Бонта сообщил, что прокуроры 12 штатов США подали иск против слияния медиакорпораций Paramount Skydance Corporation (Paramount) и Warner Bros. Discovery, Inc. (Warner Bros.). Иск подан в суд Северного округа Калифорнии от штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон.

Прокурор штата Калифорния Роб Бонта сообщил, что прокуроры 12 штатов США подали иск против слияния медиакорпораций Paramount Skydance Corporation (Paramount) и Warner Bros. Discovery, Inc. (Warner Bros.). Иск подан в суд Северного округа Калифорнии от штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон.

В иске утверждается, что предлагаемое слияние «устранит конкуренцию между Paramount и Warner Bros., нанеся существенный ущерб кинотеатрам, кабельным дистрибуторам и в конечном итоге зрителям по всей стране. Если слияние состоится, объединенный гигант будет контролировать почти треть кинопроката и почти треть кабельного телевидения».

Истцы обратились к Warner Bros. и Paramount с просьбой не закрывать сделку до завершения судебного процесса. Если же компании не согласятся, истцы будут ходатайствовать о временном судебном запрете.

«Сегодня я возглавляю коалицию штатов, оспаривающих предлагаемое слияние Warner Bros. и Paramount и обращающихся в суд с просьбой заблокировать сделку. Незаконное слияние двух медиагигантов приведет к повышению цен, снижению качества и сокращению объемов контента для кино и телевидения», — заявил прокурор Калифорнии Роб Бонта.

Предполагаемое слияние Warner Bros. и Paramount на сумму около $110 млрд ранее уже вызвало критику в США. В апреле более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии в открытом письме выступили против сделки. В их числе актеры Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Джейн Фонда и др. Авторы считают, что слияние компаний приведет к сокращению рабочих мест и увеличению затрат на кинопроизводство. 9 июля стало известно, что киностудия Paramount отложила сделку почти на неделю — с 16 на 22 июля. Решение принято из-за требования прокуратуры штата Орегон предоставить для проверки документы по слиянию.

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