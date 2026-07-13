Власти 12 штатов США выступили против слияния Warner Bros. и Paramount

Предполагаемое слияние Warner Bros. и Paramount на сумму около $110 млрд ранее уже вызвало критику в США. В апреле более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии в открытом письме выступили против сделки. В их числе актеры Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Джейн Фонда и др. Авторы считают, что слияние компаний приведет к сокращению рабочих мест и увеличению затрат на кинопроизводство. 9 июля стало известно, что киностудия Paramount отложила сделку почти на неделю — с 16 на 22 июля. Решение принято из-за требования прокуратуры штата Орегон предоставить для проверки документы по слиянию.