Главные новости за 13 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов в ходе пресс-конференции назвал тему топливного кризиса скользкой и непростой, а также заявил, что высказываться на нее нужно осторожно. Так спикер регпарламента ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, почему областные депутаты не комментируют ситуацию.