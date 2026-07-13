На Дону в ДТП на трассе Новороссия пострадали два человека

Авария случилась утром 13 июля на трассе Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе. 23-летняя водитель «Тойоты Камри» при перестроении не уступила дорогу 57-летнему мужчине за рулем «Киа Каренс».От удара вторую иномарку занесло на «Ладу Гранту», которая стояла на островке безопасности. Мощный толчок опрокинул отечественный автомобиль в левый кювет. В результате столкновения травмы получили два пассажира «Гранты» в возрасте 23 и 49 лет.