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На Дону в ДТП на трассе Новороссия пострадали два человека

Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ростовской области.

Авария случилась утром 13 июля на трассе Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе. 23-летняя водитель «Тойоты Камри» при перестроении не уступила дорогу 57-летнему мужчине за рулем «Киа Каренс».От удара вторую иномарку занесло на «Ладу Гранту», которая стояла на островке безопасности. Мощный толчок опрокинул отечественный автомобиль в левый кювет. В результате столкновения травмы получили два пассажира «Гранты» в возрасте 23 и 49 лет.