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Фейком про дефицит гречки напугали жителей Воронежской области

Жителей региона призывают не верить лживым информационным вбросам.

Источник: Комсомольская правда

В ряде региональных телеграм-каналов появились сообщения о грядущем дефиците гречки. Но как сообщает канал «Война с фейками. Воронежская область», все это ложь.

По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречневой крупы, повышенного спроса не зафиксировано.

Кстати, «синдром гречки» — известный психологический феномен. Встревоженные люди скупают товар, а из-за ажиотажа возникает реальный дефицит, и это подтверждает изначальный страх.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.