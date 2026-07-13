ВС РФ 22 июля решит судьбу коррупционного скандала в администрации Волгограда

Через несколько месяцев после резонансного задержания, в августе 2025 года в Волгограде были также арестованы и перевезены в столицу генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик “Метео-комфорт” Елена Гурьянова и ее заместитель. Кроме того, согласно материалам, размещённым в картотеке Четвёртого кассационного суда, среди обвиняемых проходят Бобров М. В., Муравьев Н. А., Решетняк З. А., Бобров А. В., Колодезнева Е. В., Карапетян К. И., Григорян А. С., Пчелин Д. Д. Часть из перечисленных имеет схожие данные с действующими и бывшими сотрудниками мэрии Волгограда.