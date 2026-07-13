ВС РФ 22 июля решит судьбу коррупционного скандала в администрации Волгограда

Верховный суд определился с датой рассмотрения жалобы экс-руководительницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой, а также возражения ещё 11 участников коррупционного скандала. Фигуранты пытаются оспорить постановление Четвёртого кассационного суда о переносе разбирательства из Волгограда в Краснодар. Жалобы будут рассмотрены 22 июля.
Решение об изменении подсудности было принято почти три месяца назад по инициативе Генпрокуратуры «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области». Оно было сразу же оспорено обвиняемыми, однако до настоящего времени жалобы по существу пока что не рассмотрены.
Напомним, Анну Елисееву арестовали в Волгограде 12 марта 2025 года. Высокопоставленную чиновницу сразу же перевезли в Москву, где Басманный суд отправил её в СИЗО. Позже мера пресечения многократно продлевалась. В результате сотрудница администрации уже больше года находится под стражей. По словам мужа фигурантки, ей вменяется правоохранительными органами получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков, однако она свою причастность к этому категорически отрицает. В настоящее время экс-руководительнице предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК.
Через несколько месяцев после резонансного задержания, в августе 2025 года в Волгограде были также арестованы и перевезены в столицу генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв, директор ООО «Специализированный застройщик “Метео-комфорт” Елена Гурьянова и ее заместитель. Кроме того, согласно материалам, размещённым в картотеке Четвёртого кассационного суда, среди обвиняемых проходят Бобров М. В., Муравьев Н. А., Решетняк З. А., Бобров А. В., Колодезнева Е. В., Карапетян К. И., Григорян А. С., Пчелин Д. Д. Часть из перечисленных имеет схожие данные с действующими и бывшими сотрудниками мэрии Волгограда.