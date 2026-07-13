Активисты принесли в Букингемский дворец полотно с экс-принцем Эндрю и Эпштейном

Активисты принесли в Букингемский дворец плакат с фотографией британского экс-принца Эндрю и скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Фотографии были опубликованы в соцсетях британской антимонархической группы Republic.
Мужчина и женщина, являющиеся участниками движения, развернули огромное полотно в тронном зале Букингемского дворца, открытом для туристов. Его размер составил более двух метров.
Фото: Republic/X.
Под фотографией с экс-принцем Эндрю и Эпштейном на плакате нанесена надпись «Что вы знали об этом?». Этот вопрос неоднократно был адресован королевской семье Британии после того, как бывший монарх был лишен всех своих титулов.
Глава Republic также потребовал от дворца полного раскрытия информации об экс-принце, чтобы правительство Британии приняло против него необходимые меры.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший принц Эндрю, находящийся под следствием в связи с делом Эпштейна и утечками информации государственной важности, тайно сбежал за границу.