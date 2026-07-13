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Полиция Краснодара усилила контроль на улице Красной

Более тысячи нарушений пресечено за выходные в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре прошла масштабная операция «Правопорядок». Под особым контролем стражей порядка оказалась главная артерия города — улица Красная, где, по статистике, еженедельно фиксируется до 50 нарушений.

В ходе патрулирования полицейские остановили автомобиль с незаконной тонировкой. Водителю выписали штраф в размере 500 рублей. Однако это лишь предупреждение: если в течение трех месяцев окна машины снова будут закатаны, нарушителю придется явиться в отдел полиции для разбирательства.

Как сообщили в пресс-службе полиции, операция «Правопорядок» проводится регулярно во всех городах и районах края. Только за минувшие выходные правоохранители пресекли 68 преступлений и 1096 правонарушений, а 191 подростка вернули домой после 22:00.