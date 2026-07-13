Полиция Краснодара усилила контроль на улице Красной

В ходе патрулирования полицейские остановили автомобиль с незаконной тонировкой. Водителю выписали штраф в размере 500 рублей. Однако это лишь предупреждение: если в течение трех месяцев окна машины снова будут закатаны, нарушителю придется явиться в отдел полиции для разбирательства.