Франция экстренно выводит на улицы городов 70 тысяч полицейских

На следующий день, 14 июля, в столице и её окрестностях на охрану мероприятий заступят уже 7000 силовиков. Их главной задачей станет обеспечение безопасности военного парада, который традиционно проходит по Елисейским полям. Кроме того, глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что по всей стране в этот вторник будут задействованы 70000 сотрудников правоохранительных органов.