Франция экстренно выводит на улицы городов 70 тысяч полицейских

Власти Франции приняли решение о повышенных мерах безопасности, обусловленных сразу двумя значимыми поводами — главным национальным праздником и спортивным событием мирового уровня.
В стране готовятся к 14 июля — Дню взятия Бастилии, а также к полуфинальному матчу чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Испании.
Уже 13 июля в Париже за порядок будут отвечать 4000 сотрудников полиции и жандармерии, также дополнительно привлекут 2000 спасателей. Причина — вечернее шоу на Марсовом поле и праздничный фейерверк, которые соберут тысячи зрителей.
На следующий день, 14 июля, в столице и её окрестностях на охрану мероприятий заступят уже 7000 силовиков. Их главной задачей станет обеспечение безопасности военного парада, который традиционно проходит по Елисейским полям. Кроме того, глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что по всей стране в этот вторник будут задействованы 70000 сотрудников правоохранительных органов.
День взятия Бастилии — ключевая дата в истории Франции: 14 июля 1789 года парижане штурмом взяли крепость-тюрьму, освободив узников, а позже сооружение было разрушено. Сегодня на его месте находится площадь Бастилии.
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