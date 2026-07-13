Полицейские США арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса

Полиция Капитолия сообщила об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов возле здания Конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, правоохранительные органы США задержали мужчину у северного блокпоста Капитолия США. При себе он имел огнестрельное оружие.
«Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия», — говорится в сообщении представителя полиции Капитолия.
В полиции отметили, что следователи работают выяснением личности подозреваемого и причинах, по которым тот направился к зданию конгресса на автомобиле.
Ранее сайт KP.RU писал, что двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания) в США. Правоохранители нашли брошенную машину в другом районе.