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Полицейские США арестовали вооруженного мужчину у здания Конгресса

Американские полицейские задержали мужчину у северного блокпоста Капитолия США.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Капитолия сообщила об аресте мужчины с огнестрельным оружием и временном закрытии одного из блокпостов возле здания Конгресса США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, правоохранительные органы США задержали мужчину у северного блокпоста Капитолия США. При себе он имел огнестрельное оружие.

«Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования полицией Капитолия», — говорится в сообщении представителя полиции Капитолия.

В полиции отметили, что следователи работают выяснением личности подозреваемого и причинах, по которым тот направился к зданию конгресса на автомобиле.

Ранее сайт KP.RU писал, что двое вооруженных преступников ограбили бронированный грузовик на сумму $1,8 млн в Филадельфии (штат Пенсильвания) в США. Правоохранители нашли брошенную машину в другом районе.

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