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В Воронеже ищут подрядчика для ремонта деревянной лестницы в парке за 1 млн

Мэрия Воронежа объявила аукцион по поиску подрядчика для ремонта деревянной лестницы на металлическом каркасе в Центральном парке. Начальная цена составляет 1,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Мэрия Воронежа объявила аукцион по поиску подрядчика для ремонта деревянной лестницы на металлическом каркасе в Центральном парке. Начальная цена составляет 1,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — субсидии на выполнение муниципального задания. Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2026 года. Подрядчику предстоит заменить металлические элементы лестницы и покрытия из дубовых досок, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также обработать деревянные элементы антисептическим и огнезащитным раствором.

Заявки на участие в аукционе подаются до 17 июля. Итоги подведут 21 июля.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэр Воронежа анонсировал расторжение договора на работы в Центральном парке из-за недобросовестности подрядчика и срыва сроков. Глава города добавил, что поручил управлению экологии разыскать подрядчика.

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