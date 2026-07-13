В Воронеже ищут подрядчика для ремонта деревянной лестницы в парке за 1 млн

Источник финансирования — субсидии на выполнение муниципального задания. Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2026 года. Подрядчику предстоит заменить металлические элементы лестницы и покрытия из дубовых досок, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также обработать деревянные элементы антисептическим и огнезащитным раствором.