В Калининграде началось слушание дела адвоката Марии Бонцлер, обвиняемой в госизмене

Поначалу уголовное дело в отношении юриста квалифицировали по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации»). В марте 2026-го его переквалифицировали на статью 275 УК РФ («Государственная измена»). Защита Бонцлер добивалась переноса процесса в другой регион, но Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал ей в этом.