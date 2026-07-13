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Монтаж понтонного моста через Оку стартовал в Павловском округе

На время работ возможны перебои с паромной переправой.

Источник: Комсомольская правда

В Павловском округе Нижегородской области утром 13 июля начался монтаж понтонного моста через Оку на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец. Из-за проведения работ возможны перебои в работе паромной переправы, предупредили в пресс-службе администрации округа.

Монтаж конструкции стартовал в понедельник, 13 июля, в 9:00. В администрации подчеркнули, что паром непосредственно в установке моста участвовать не будет. Однако в период проведения работ его движение может временно нарушаться.

Для пассажиров на время монтажа организуют переправу в районе старого моста — напротив Воскресенской церкви. Это позволит сохранить сообщение между берегами, пока специалисты завершают установку понтонной конструкции.

Власти просят жителей заранее планировать поездки, учитывать возможные изменения в работе переправы и при необходимости выбирать альтернативные маршруты. Нижегородцев также призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с монтажом моста.