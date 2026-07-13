Пострадавшего при атаке ВСУ на Волгоград выписали из больницы

По данным губернатора региона Андрея Бочарова, 27 июня в результате ракетной атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда погиб человек, 11 пострадавших госпитализированы. На следующий день он заявил об обнаружении тела второго погибшего работника. Облздрав по состоянию на 7 июля сообщал, что девять пострадавших выписаны из больницы.