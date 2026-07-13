Макрон впервые за две недели снял темные очки на официальном мероприятии

Макрон прибыл к зданию ведомства в своих очках-авиаторах, которые стали неотъемлемой часть его образа в последнее время. Однако, выйдя к трибуне, политик снял их, начав традиционное обращение к военнослужащим. Закончив речь, Макрон вновь надел темные очки.