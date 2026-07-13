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В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не высаживали ребёнка из автобуса

Инцидент случился на маршруте другого перевозчика.

Источник: Клопс.ru

Восьмилетнего ребёнка не высаживали из автобуса «Калининград-ГорТранса»: инцидент случился в транспорте другого перевозчика. Об этом говорится в ответе на информационный запрос «Клопс».

На предприятии провели внутреннее разбирательство. «По результатам проверки установлено, что оплата за проезд безналичным расчётом осуществлялась в транспортном средстве ООО “Вестлайн” маршрута № 8», — говорится в ответе перевозчика.

Калининградец Павел сообщил «Клопс», что его сына якобы высадили из автобуса № 36. По словам мужчины, ребёнок ехал домой один и оплатил проезд по «взрослому» тарифу: отчёт о транзакции пришёл отцу на телефон. Позже в салон вошла контролёр, но, как утверждал Павел, подтвердить оплату по карте у школьника не получилось.

«Кондуктор высадила восьмилетнего ребёнка на улицу, грубо нарушив законодательство. Ребёнок с плачем вышел и пошёл домой пешком», — написал в редакцию Павел. Инцидент случился в конце июня.