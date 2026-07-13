В «Калининград-ГорТрансе» заявили, что не высаживали ребёнка из автобуса

Калининградец Павел сообщил «Клопс», что его сына якобы высадили из автобуса № 36. По словам мужчины, ребёнок ехал домой один и оплатил проезд по «взрослому» тарифу: отчёт о транзакции пришёл отцу на телефон. Позже в салон вошла контролёр, но, как утверждал Павел, подтвердить оплату по карте у школьника не получилось.