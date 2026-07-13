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Чиновник в Чите выиграл машину в розыгрыше, который сам организовал

Начальник отдела Минкульта в Чите Николай Гурулев стал обладателем Lada Granta в розыгрыше, который сам и организовал в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Начальник отдела Минкульта в Чите Николай Гурулев стал обладателем Lada Granta в розыгрыше, который сам и организовал в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве заявили, что победителем стал сотрудник организации, задействованной в подготовке праздника.

— А вот и главный приз — новенький белый автомобиль Lada Granta. Его выиграл читинец Николай Гурулев, который с женой Екатериной воспитывает сына Кирилла, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», в ведомстве заявили, что Гурулев, «как и все участники розыгрыша, действовал в рамках заявленных правил».

— Подал билет на общих основаниях, а при определении победителя с помощью лототрона не имел привилегий. На следующий день победитель пришел ко мне лично с предложением провести розыгрыш снова. Он готов передать автомобиль новым обладателям, — сказано в публикации.

Позже среди семей в городе определили новых победителей.

Ранее «Нижегородская правда» сообщила, что жительница Нижнего Новгорода с начала года выиграла в лотерею два крупных приза: общая сумма выигрышей составила шесть миллионов рублей. Женщина рассказала, что удача улыбалась ей и ранее: в разные годы она трижды выигрывала по 100 тысяч рублей и несколько раз получала призы по 10 тысяч рублей.