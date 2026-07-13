Чиновник в Чите выиграл машину в розыгрыше, который сам организовал

Ранее «Нижегородская правда» сообщила, что жительница Нижнего Новгорода с начала года выиграла в лотерею два крупных приза: общая сумма выигрышей составила шесть миллионов рублей. Женщина рассказала, что удача улыбалась ей и ранее: в разные годы она трижды выигрывала по 100 тысяч рублей и несколько раз получала призы по 10 тысяч рублей.