Чиновник в Чите выиграл машину в розыгрыше, который сам организовал

Начальник отдела Минкульта в Чите Николай Гурулев стал обладателем Lada Granta в розыгрыше, который сам и организовал в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве заявили, что победителем стал сотрудник организации, задействованной в подготовке праздника.
— А вот и главный приз — новенький белый автомобиль Lada Granta. Его выиграл читинец Николай Гурулев, который с женой Екатериной воспитывает сына Кирилла, — говорится в сообщении.
По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», в ведомстве заявили, что Гурулев, «как и все участники розыгрыша, действовал в рамках заявленных правил».
— Подал билет на общих основаниях, а при определении победителя с помощью лототрона не имел привилегий. На следующий день победитель пришел ко мне лично с предложением провести розыгрыш снова. Он готов передать автомобиль новым обладателям, — сказано в публикации.
Позже среди семей в городе определили новых победителей.
Ранее «Нижегородская правда» сообщила, что жительница Нижнего Новгорода с начала года выиграла в лотерею два крупных приза: общая сумма выигрышей составила шесть миллионов рублей. Женщина рассказала, что удача улыбалась ей и ранее: в разные годы она трижды выигрывала по 100 тысяч рублей и несколько раз получала призы по 10 тысяч рублей.