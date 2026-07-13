РЖД, FESCO и «Астрал» создали юрлицо Национальной транспортной платформы

«РЖД давно внедряют цифровые механизмы в логистические процессы и убедились в преимуществах платформенных решений. Создание НЦТЛП суммирует накопленный в отрасли опыт, чтобы сделать транспортно-логистический бизнес страны более эффективным, а в перспективе — интегрировать решения с зарубежными системами», — приводится в сообщении цитата Евгения Чаркина, замглавы РЖД, председателя совета директоров ООО «Цифровая логистика».