РЖД, FESCO и «Астрал» создали юрлицо Национальной транспортной платформы

В Москве 10 июля зарегистрировано ООО «ЦТЛП Лотус», которое будет отвечать за разработку Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), сообщается в телеграм-канале РЖД.
Уставный капитал компании составил 300 млн руб., он в равных долях (по 33,3%) распределен между учредителями — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (юридическое лицо FESCO), ООО «Цифровая логистика» (дочерняя структура РЖД) и АО «Калуга Астрал» (разработчик и поставщик IT-решений), следует из ЕГРЮЛ. Как и планировали компании, гендиректором назначен бывший зампред правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.
«Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа создается как инструмент повышения конкурентоспособности российской логистики. Ее создание позволит снизить транзакционные издержки, обеспечить прозрачность логистических процессов и перейти к единым цифровым стандартам взаимодействия государства и бизнеса», — приводится в сообщении цитата замминистра транспорта Алексея Шило, курирующего проект.
В тексте сообщения говорится, что для реализации проекта планируется привлечь как бюджетные, так и частные инвестиции. На текущем этапе ведется разработка концепции платформы, модели данных и ключевых цифровых сервисов, а также подготовка технико-экономического обоснования.
«РЖД давно внедряют цифровые механизмы в логистические процессы и убедились в преимуществах платформенных решений. Создание НЦТЛП суммирует накопленный в отрасли опыт, чтобы сделать транспортно-логистический бизнес страны более эффективным, а в перспективе — интегрировать решения с зарубежными системами», — приводится в сообщении цитата Евгения Чаркина, замглавы РЖД, председателя совета директоров ООО «Цифровая логистика».