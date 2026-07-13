Организацию спортивных мероприятий обсудили на совещании в мэрии Воронежа

В городской администрации 13 июля прошло еженедельное совещание под председательством главы Воронежа Сергея Петрина и при участии вице-мэров, руководителей структурных и территориальных подразделений администрации, муниципальных предприятий.
Встречу открыл доклад руководителя управления по делам ГО и ЧС Сергея Хомука. На минувшей неделе обращения в основном касались штормового предупреждения. Так, из-за сильного ветра в областном центре упало несколько десятков деревьев. Все службы сработали оперативно.
Руководитель профильного управления Елена Мохна доложила об организации физкультурно-оздоровительной работы с населением. В Воронеже проводится множество мероприятий различного формата, которые помогают вовлечь граждан всех возрастов в регулярную физическую активность. Так, уделяют внимание проведению официальных спортивных встреч, оздоровительной работе по месту жительства, адаптации участников СВО через занятия спортом. Также создаются условия для самостоятельных занятий.
Более 100 специалистов проводят открытые летние занятия на спортивных площадках в скверах и парках, некоторых дворовых территориях МКД и пришкольных стадионах. Работа организована с учетом пожеланий жителей по времени и типам спортивных активностей.
Информацию о графике и месте работы инструкторов Городского физкультурно-спортивного центра можно найти по ссылке и на сайте администрации Воронежа.
Елена Мохна также рассказала о фестивале «Воронеж — это мы», который проходит каждую пятницу и субботу на Петровской набережной и в нескольких городских парках. В рамках фестиваля инструкторы проводят турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, занятия на уличных тренажерах, мастер-классы по тхэквондо, фехтованию, ушу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, танцам, йоге и другим направлениям. Для самых юных участников фестиваля организуются спортивные конкурсы «Веселые старты».
Далее с докладом о результатах работы МКП «Воронежтеплосеть» в 2025 году выступил его директор Дмитрий Хаустов. Предприятие обеспечивает теплоснабжение и водоснабжение значительной части областного центра. «Воронежтеплосеть» реализует программы капремонта и модернизации, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Продолжается технологическое присоединение новых потребителей и прием в управление дополнительных котельных.
Мэр Сергей Петрин поручил Дмитрию Хаустову провести все необходимые мероприятия для своевременной подготовки к отопительному сезону.