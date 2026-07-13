Организацию спортивных мероприятий обсудили на совещании в мэрии Воронежа

Елена Мохна также рассказала о фестивале «Воронеж — это мы», который проходит каждую пятницу и субботу на Петровской набережной и в нескольких городских парках. В рамках фестиваля инструкторы проводят турниры по пляжному волейболу, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, занятия на уличных тренажерах, мастер-классы по тхэквондо, фехтованию, ушу, спортивному ориентированию, легкой атлетике, танцам, йоге и другим направлениям. Для самых юных участников фестиваля организуются спортивные конкурсы «Веселые старты».