Путину показали макет ЗРПК «Панцирь-С» на выставке Народного фронта

Также Владимиру Путину на выставке форума «Всё для Победы!» показали процесс подготовки операторов дронов: инструктор из Ростовской области Екатерина Арсеньева продемонстрировала тренажёр для отработки пилотирования на виртуальной трассе. Она объяснила, что главное в этом деле — не поддаваться волнению, с чем глава государства согласился, заметив, что нужны собранность и сосредоточенность.