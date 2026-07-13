В Ростовской области набирают добровольцев в войска беспилотных систем

В подразделениях БпС востребованы не только операторы дронов, но и техники, инженеры, специалисты связи, а также авиамоделисты и IT-специалисты. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом военной службы в авиации. Под руководством опытных инструкторов новобранцы пройдут обучение по управлению FPV-дронами и их техническому обслуживанию. Контракт заключается на срок от одного года, продление возможно только с согласия военнослужащего. Перемещение в другие подразделения без личного согласия не допускается.