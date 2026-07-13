Смешанный коллектив как тренажер эмоций

В моей практике хватает случаев, когда пациенты не могут внятно сформулировать, что они чувствуют рядом с партнером, — не потому что они закрыты по характеру, а потому, что банально не было практики. Не было опыта мелких обид, первой влюбленности, неловкости у доски — того, что в норме проживается постепенно и безопасно, а не сразу в браке. А идея ранних браков тоже тревожит. Подростку с несформированным эмоциональным интеллектом рано доверять взрослую ответственность — семью и детей. Его психика к этому просто не готова физиологически.