Смешанный коллектив как тренажер эмоций

Каждый день подросток учится справляться с раздражением, ревностью, конкуренцией и симпатией одновременно, в реальном времени, без права на паузу. В психиатрии это называют системой преодоления стресса — копингом (от англ. coping — «совладание», — «ВМ»). И это один из ключевых защитных факторов против будущих зависимостей. Если убрать этот тренажер в самые важные годы формирования психики, то мозг просто не успеет наработать здоровые механизмы регуляции эмоций. Искать их придется позже, уже во взрослом возрасте, часто методом проб и ошибок. А иногда — и через зависимости.
В моей практике хватает случаев, когда пациенты не могут внятно сформулировать, что они чувствуют рядом с партнером, — не потому что они закрыты по характеру, а потому, что банально не было практики. Не было опыта мелких обид, первой влюбленности, неловкости у доски — того, что в норме проживается постепенно и безопасно, а не сразу в браке. А идея ранних браков тоже тревожит. Подростку с несформированным эмоциональным интеллектом рано доверять взрослую ответственность — семью и детей. Его психика к этому просто не готова физиологически.