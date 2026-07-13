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Мальчиков и девочек надо учить по-разному

В раздельном обучении мальчиков и девочек очень много плюсов, поскольку дети развиваются по‑разному. Мальчики интеллектуально созревают позже девочек, поэтому их устойчивый интерес к учебе обычно приходит с запозданием — это особенно заметно в начальной и средней школе.

Соответственно, и педагогический инструментарий к мальчикам и девочкам должен быть разным, что подтвердит любой опытный учитель. Такая практика, кстати, существовала до революции, когда в городах действовали отдельные гимназии для мальчиков и для девочек. Опасения, что после раздельной школы ребятам будет трудно найти общий язык, на мой взгляд, несостоятельны.

Наши предки, учившиеся порознь, создавали значительно более крепкие семьи, чем сегодня, и были счастливы в браке. Более того, и разговоры о семье с юношами и девушками должны быть разными, потому что у мужчин и женщин в семейной жизни свои задачи и роли. Разумеется, в мужской гимназии крайне желательно видеть преподавателей-мужчин.

И это, пожалуй, главная проблема: сейчас девять из десяти учителей — женщины. А ведь мальчику необходимо видеть перед глазами образ педагога‑мужчины, его авторитет. Сложностей в школах, конечно, хватает, но раздельное обучение способно хотя бы частично их решить.