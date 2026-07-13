Мальчиков и девочек надо учить по-разному

Наши предки, учившиеся порознь, создавали значительно более крепкие семьи, чем сегодня, и были счастливы в браке. Более того, и разговоры о семье с юношами и девушками должны быть разными, потому что у мужчин и женщин в семейной жизни свои задачи и роли. Разумеется, в мужской гимназии крайне желательно видеть преподавателей-мужчин.